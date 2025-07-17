Мастер-классы, VR-игры, аквагрим: интерактивные площадки будут работать в парках Пскова 26 июля

21:49, 17 июля 2025, ПАИ

Интерактивные площадки будут работать в Финском парке и парке Строителей 26 июля в рамках празднования Дня города, сообщили ПАИ в пресс-службе управления культуры администрации Пскова.

«День города Пскова будет богат разнообразными активностями, творческими площадками и концертами! Рассказываем, а вы выбирайте, что интересно именно вам», – отметили организаторы. Локации будут работать с 12:00 до 21:00.

На площадке «Квартирник для всей семьи» гостей праздника ждут кукольные спектакли, игровые приставки, VR-игры, фотографии на память можно будет сделать в фотобудке и видеоспиннере. Также будет работать зона барбершопа. Вечером будет работать молодёжная территорию «Лофт».

На площадке «КофеШколы» пройдут мастер-классы для детей по рисованию, созданию фигурок из игры Roblox, викторины и розыгрыши призов, анимационные программы, все желающие смогут поиграть в VR-игры. А всех родителей ждёт бесплатный кофе.

На площадке «Алгоритмика» проведут мастер-классы по созданию анимации на летнюю тему, изготовлению фигур рыцарей из картонных коробок. Все желающие смогут посостязаться в ловкости в турнире волчков. На площадке «Праздник для детей» будут организованы аквагрим, мастер-классы по набойке на ткани и изготовлению сувениров и другие активности.

В рамках праздничной программы «Любимый город» зрители увидят выступления детских творческих коллективов города, конкурс «Топ-топ – топает малыш», праздничный заплыв костюмированных сапбордов «Сап Феста» по реке Пскове, шоу-конкурс «Пою тебе, любимый город». С 21:30 на центральной сцене пройдёт праздничный концерт с участием приглашённых артистов.

Ранее сообщалось, что опубликована программа мероприятий ко Дню города Пскова.

Жителей и гостей города ждут семейный праздник, выставка профессиональных художников «Псков приглашает друзей», митинги на воинских захоронениях, концертные и тематические программы, спортивные соревнования. Также в рамках празднования состоятся фестивали «Псков молодой», «Псковская уха», фестиваль единоборств «Освобождение», фольклорный фестиваль «Соловьиная ночь», «Парад колясок», «Псков Sup Фест» и другие мероприятия.

Ранее Борис Елкин назвал ключевые события празднования Дня города.