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Общество

Фестиваль сапсёрфинга проходит в Пскове

Фестиваль сапсёрфинга «Псков SUP фест» проходит в Пскове сегодня, 26 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ

На фестиваль зарегистрировалось более 150 участников.

Напомним, что участникам предлагалось создать костюм на тему российской истории и культуры, где могут фигурировать русские народные костюмы, персонажи сказок и былин, исторические личности, а также креативные интерпретации русских символов. Главное условие – костюм должен быть безопасным и удобным для передвижения на сапе.

На набережной реки Великой также предусмотрена развлекательная программа.

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