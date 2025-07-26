Фестиваль сапсёрфинга проходит в Пскове

11:52, 26 июля 2025, ПАИ

Фестиваль сапсёрфинга «Псков SUP фест» проходит в Пскове сегодня, 26 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

На фестиваль зарегистрировалось более 150 участников.

Напомним, что участникам предлагалось создать костюм на тему российской истории и культуры, где могут фигурировать русские народные костюмы, персонажи сказок и былин, исторические личности, а также креативные интерпретации русских символов. Главное условие – костюм должен быть безопасным и удобным для передвижения на сапе.

На набережной реки Великой также предусмотрена развлекательная программа.