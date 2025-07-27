Ещё один беспилотник сбили над Псковской областью

10:35, 27 июля 2025, ПАИ

Вражеский БПЛА уничтожили в небе над Порховом, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«Ещё раз убедительно прошу соблюдать осторожность – при уничтожении БПЛА возможен разлёт металлических элементов, в том числе поражающих элементов боевой части БПЛА», – сказал он.

По словам главы региона, противник оснащает БПЛА кассетными боеприпасами, которые продолжают представлять опасность даже после уничтожения беспилотника.

«Если вы нашли какой-либо подозрительный предмет, ни в коем случае не трогайте его, свяжитесь с любым представителем власти, самостоятельно или с привлечением наших дружинников оцепите территорию до прибытия сотрудников правоохранительных органов», – написал Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что шесть БПЛА уничтожили над Псковской областью, в том числе над Невельским районом.