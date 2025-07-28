Реорганизация Порховской межрайонной больницы завершена

10:57, 28 июля 2025, ПАИ

Завершилась реорганизация Порховской межрайонной больницы. К медицинской организации присоединилась Бежаницкая межрайонная больница с Локнянским филиалом, а также Дедовичская районная больница. Об этом ПАИ сообщили в министерстве здравоохранения Псковской области.

Напомним, что главным врачом Порховской межрайонной больницы по итогам кадрового конкурса назначен Дмитрий Мельцер.

«Мы прошли все необходимые юридические процедуры и завершили процесс объединения. Уже начали обучать наших врачей – провели ряд очных и по видео-конференц-связи тренингов с ведущими специалистами областных учреждений. Проводим подготовку для ремонта помещений и создания новой женской консультации в Дедовичском филиале», – отметил Дмитрий Мельцер.

Какие возможности даст реорганизация районных и межрайонных больниц в Псковской области и как это повлияет на оказание медицинской помощи, ранее рассказала руководитель регионального министерства здравоохранения Марина Гаращенко. Подробнее об этом читайте здесь.