Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Реорганизация Порховской межрайонной больницы завершена

Завершилась реорганизация Порховской межрайонной больницы. К медицинской организации присоединилась Бежаницкая межрайонная больница с Локнянским филиалом, а также Дедовичская районная больница. Об этом ПАИ сообщили в министерстве здравоохранения Псковской области.

Фото: ПАИ

Напомним, что главным врачом Порховской межрайонной больницы по итогам кадрового конкурса назначен Дмитрий Мельцер.

«Мы прошли все необходимые юридические процедуры и завершили процесс объединения. Уже начали обучать наших врачей – провели ряд очных и по видео-конференц-связи тренингов с ведущими специалистами областных учреждений. Проводим подготовку для ремонта помещений и создания новой женской консультации в Дедовичском филиале», – отметил Дмитрий Мельцер.

Какие возможности даст реорганизация районных и межрайонных больниц в Псковской области и как это повлияет на оказание медицинской помощи, ранее рассказала руководитель регионального министерства здравоохранения Марина Гаращенко. Подробнее об этом читайте здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












28 июля 2025

Сбер сообщил участникам ПДС размер господдержки за 2024 год
28 июля 2025

«Почти без признаков жизни»: житель Дно спас тонущего 12-летнего мальчика
28 июля 2025

В МИД России назвали выдворение Латвией 98-летнего ветерана проявлением неофашизма
28 июля 2025

Четыре новых ФАПа возводят в деревнях Псковской области
28 июля 2025

Фасад жилого дома капитально отремонтировали в Великих Луках
28 июля 2025

«Деньги под защитой»: пожилые псковичи могут повысить финансовую грамотность в новом проекте Банка России
28 июля 2025

Артур Акавов станет гостем программы «Бизнес-ланч»
28 июля 2025

Поликлинику в Острове должны капитально отремонтировать до конца сентября

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...