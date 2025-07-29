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Культура

Большой театр оперы и балета из Белоруссии выступит в «Михайловском»

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» приглашает жителей и гостей региона на вечер балета «Посвящение учителю» памяти выдающегося танцовщика, лауреата международного конкурса артистов балета в Вене, солиста, а позже балетмейстера Кировского (Мариинского) театра в Санкт-Петербурге Геннадия Селюцкого. Подробности сообщили в пресс-службе музея.

Геннадий Селюцкий в партии Красса в балете «Спартак». Фото с официального сайта музея-заповедника «Михайловское»

В музее рассказали, что августовские балетные вечера стали здесь доброй традицией. Впервые концерт памяти коллеги и педагога артисты Мариинского театра и ученики хореографической школы Ланде давали в 2022-м и в 2023-м, а в юбилейном пушкинском 2024 году организовали полноценный фестиваль «Под звездой Геннадия Селюцкого» с несколькими концертами, мастер-классами для учащихся хореографических школ страны, с выставкой, кинопоказами и другими событиями.

В этот раз, анонсируют в «Михайловском», вечер памяти Геннадия Селюцкого проведут силами артистов Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь. В нём примут участие народные артисты республики Ирина Еромкина и Антон Кравченко, заслуженные артисты Марина Вежновец и Юрий Ковалев, другие танцовщики. Автор концерта, ученик Селюцкого Игорь Колб, главный балетмейстер театра в Минске, включил в программу «Посвящения» фрагменты классических спектаклей («Эсмеральда» на музыку Ц. Пуни, «Спартак» А. И. Хачатуряна и прочие) и балетные хиты («Умирающий лебедь» на музыку К. Сен-Санса в хореографии М. М. Фокина, танго «Кумпарсита» и прочие).

Концерт пройдёт 2 августа в научно-культурном центре Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1). Его начало – в 18:00, продолжительность – один час 40 минут (два отделения с антрактом). Возрастная рекомендация для зрительской аудитории – 6+.

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