Фестиваль в память о солисте Мариинского театра Геннадии Селюцком начал работу в «Михайловском»

16:47, 04 августа 2024, ПАИ

В Пушкиногорском районе, в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» начал работу первый фестиваль в память о замечательном, харизматичном танцовщике, лауреате Международного конкурса артистов балета в Вене, солисте Кировского (Мариинского) театра, педагоге-хореографе Геннадии Селюцком. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Главными событиями балетного фестиваля, который называется «Под звездой Геннадия Селюцкого», станут два больших концерта на большой сцене Научно-культурного центра Пушкинского заповедника (посёлок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1). Это гала-концерт с участием звёздных танцовщиков Мариинского, Михайловского и других академических театров страны, а также хореографический вечер «Дети для детей», в котором будут заняты учащиеся балетных школ России.

Для участия в детском концерте, а также в мастер-классах, которые организованы в рамках фестиваля, в Святогорье прибыли 47 начинающих артистов балета из Москвы и Санкт-Петербурга, Уфы, Ухты, Калининграда, Сыктывкара, Донецка. Мастер-классы призваны раскрыть способности каждого ученика, отмечают организаторы занятий. Их программа включает разнообразные направления: от классического балета до танца модерн. В концерте «Дети для детей», который пройдет 10 августа, будут исполнены классические и современные номера. Лучшие ученики исполнят сольные вариации, дуэты и трио из знаменитых балетов «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Золушка» и другие пьесы, ориентированные как раз на детскую аудиторию.

В гала-концерте, который назначен на следующий день, 11 августа, примут участие народные и заслуженные артисты, звезды российского балета, такие как Юлия Махалина, Евгений Иванченко, Евгений Коновалов, Андрей Касьяненко, Анастасия Смирнова и другие. Будут исполнены дуэты, сольные номера из мирового классического репертуара, характерные танцы из балетов, современные постановки. Зрители смогут увидеть фрагменты из «Легенды о любви», «Баядерки», «Дон Кихота», «Спартака». В социальной сети проекта будет организована трансляция концертов.

«Кроме того, в рамках фестивальной программы откроется фотовыставка «Ученик. Артист. Учитель», посвящённая творчеству Геннадия Селюцкого и его учеников по академии и театру, состоится показ фильмов из цикла «Легенды балета». Новые серии об исторических фигурах русского балетного театра производства студии «Телеинвест» были созданы при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В рамках кинопоказа пройдут творческие встречи со звездами балета – участниками гала-концерта, которые проведет журналист Иннокентий Иванов. Зрители смогут познакомиться с артистами, задать им вопросы. Вход на кинопоказы и фотовыставку свободный», – рассказали организаторы фестиваля.

Фестиваль балета «Под звездой Геннадия Селюцкого» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и продлится в Пушкинских Горах, в Государственном музее-заповеднике «Михайловское», по 12 августа.