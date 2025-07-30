Новая вышка обеспечила качественной связью жителей псковской деревни

12:05, 30 июля 2025, ПАИ

Вышку сотовой связи оператора МТС, установленную в деревне Адворицы, осмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочего выезда в Псковской округ сегодня, 30 июля, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







Михаил Ведерников отметил, что ранее связь была урывками, но установить вышку по федеральной программе не получилось. Начальник управления цифрового развития и связи правительства региона Виталий Рахманов добавил, что связь была только на улице, но не в домах. «Это наш региональный инвестиционный вычет. За счёт инвестиций оператора связи установили вышку», – сообщил он.

Виталий Рахманов рассказал главе региона, что в радиусе вышки сотовой связи находится 250 человек, уверенных постоянных пользователей – порядка 150. Скорость интернета составляет 50 Мбит. Другие операторы также могут подключаться к вышке, но на коммерческих условиях.

Напомним, что во время прямой линии с губернатором на телеканале «Россия-24» Галина Александрова задала вопрос по улучшению качества мобильной связи на территории деревни Адворицы. Правительство Псковской области совместно с ПАО «МТС» 23 июля установило и запустило вышку мобильной связи в деревне.