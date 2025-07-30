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Общество

Михаил Ведерников оценил благоустройство общественной территории в Псковском округе

Благоустроенную общественную территорию между домами № 7, 9 и 12 в деревне Писковичи осмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочего выезда в Псковский округ сегодня, 30 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Общественная территория между домами № 7, 9 и 12 в Писковичах
    Фото: ПАИ
  • Общественная территория между домами № 7, 9 и 12 в Писковичах
    Фото: ПАИ
  • Общественная территория между домами № 7, 9 и 12 в Писковичах
    Фото: ПАИ
  • Общественная территория между домами № 7, 9 и 12 в Писковичах
    Фото: ПАИ
  • Общественная территория между домами № 7, 9 и 12 в Писковичах
    Фото: ПАИ
  • Общественная территория между домами № 7, 9 и 12 в Писковичах
    Фото: ПАИ

«Мы неоднократно проводили подворовое собрание. Территория общественная и у нас достаточное количество людей, чтобы двор приобрёл современный вид. Были пожелания оставить сушилки и скамеечки, потому что здесь прогуливается много людей преклонного возраста», – рассказал депутат Собрания депутатов Псковского района Виктор Герасимов и добавил, что на территории также был установлен игровой комплекс и выложены тропинки из плитки.

Михаил Ведерников в свою очередь подчеркнул важность создания ТОС для реализации подобных проектов. «Мы планируем сделать так, чтобы у нас 70 % заявок в конкурсе ТОС побеждали. Шансы большие. Даже не 50 на 50. Поэтому обязательно нужно создавать ТОС, обязательно нужно участвовать. Где-то 300 тысяч, где-то 500 тысяч, где-то миллион рублей можно получить на реализацию проектов. В волости точно это лишним не будет», – сказал губернатор.

Глава Псковского района Наталья Фёдорова также заметила, что это хорошая возможность для развития территорий.

Отметим, что объекты для благоустройства были отобраны в ходе голосования в 2024 году. Реализация проекта прошла в 2025 году в рамках федерального программы «Формирование комфортной городской среды». На благоустройство территории было выделено 7,786 миллиона рублей.

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