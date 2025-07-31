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Общество

Возле стадиона «Машиностроитель» в Пскове обновили выцветший стенд

Стенд возле главного входа на стадион «Машиностроитель» в Пскове обновили, сообщили ПАИ в пресс-службе стадиона.

«В рамках празднования Дня города мы провели масштабное обновление спортивного стенда. Теперь он выглядит современно и информативно», – отметили в пресс-службе.

Напомним, что в рамках празднования Дня города Пскова на «Машиностроителе» прошёл «Кубок освобождения» по различным видам спорта: футболу, баскетболу, шахматам, гиревому спорту, воздушной акробатике и киберспортивным дисциплинам.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое другое есть в нашем телеграм-канале «ПАИ. Спортинформ».

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