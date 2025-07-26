«Кубок освобождения» проходит на псковском стадионе «Машиностроитель»

12:59, 26 июля 2025, ПАИ

«Кубок освобождения» по различным видам спорта проходит на псковском стадионе «Машиностроитель» сегодня, 26 июля, сообщает корреспондент ПАИ.

В рамках общего праздника спортсмены соревнуются в футболе, баскетболе, шахматах, гиревом спорте, воздушной акробатике и киберспортивных дисциплинах, а также сдают нормы ГТО.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











В футбольном турнире среди псковских воспитанников 2014 года рождения медали разыгрывают четыре команды. Также тренеры новой футбольной школы «Машиностроитель» работают с детьми в двух возрастных группах.

На соревнования по баскетболу 3x3 заявлено 14 мужских команд, четыре женских, три коллектива девушек 2012-2013 годов рождения, четыре команды юношей 2009-2011 годов рождения, пять клубов юношей 2012-2013 годов рождения, а также четыре команды юношей 2014 года рождения и младше.

В манеже стадиона проходит блиц-турнир по швейцарской системе в 11 туров с контролем времени три минуты и две секунды добавления на каждый ход. В соревнованиях участвуют 26 спортсменов из Псковской области и Санкт-Петербурга.

Также в рамках праздника порядка 25 человек выявляют лучшего в киберфутболе в двух возрастных группах, а около десяти танцоров играют на симуляторе Just Dance.

Соревнования приурочены ко Дню города. Напомним, что празднование Дня города проходит с 20 по 27 июля. Основные мероприятия запланированы на сегодня.

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