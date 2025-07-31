Прощание с псковским архитектором Андреем Лебедевым пройдёт в Выбутах

22:11, 31 июля 2025, ПАИ

Прощание с псковским архитектор-реставратором Андреем Лебедевым состоится 2 августа в 13:00 в Ильинской церкви в Выбутах, сообщили ПАИ в собственных источниках.

Напомним, архитектор-реставратор, зодчий, экс-председатель Псковского регионального отделения ВООПИиК Андрей Лебедев скончался на 60-м году жизни 30 июля.

Андрей Лебедев родился в Пскове в 1965 году. Его мать – известный архитектор-реставратор В. А. Лебедева, автор проектов реставрации многих псковских храмов. Лебедев говорил, что вопрос выбора профессии перед ним никогда не стоял: ещё школьником с интересом, осознанно и грамотно под руководством мамы участвовал в обмерах и исследованиях. После школы он поступил на должность техника-архитектора в тот же институт «Спецпроектреставрация», где работала руководителем проектной группы мать, и сам проработал там 27 лет. Параллельно учился на вечернем отделении инженерно-строительного факультета политехнического института, охотно занимался самообразованием.

Кроме реставрационной работы в Пскове Лебедев проектировал для Санкт-Петербурга новые храмы – Святого Сергия Радонежского, Рождества Христова, Святого Петра. По его проекту строили храмы в Ахтырском монастыре и при Почаевской духовной семинарии на Украине. В Тольятти велась работа по расширению одного храма и реставрации другого, автором проектов также выступал Андрей Лебедев.

Напомним, 29 июля состоялось прощание с псковским археологом Ингой Лабутиной.