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Общество

Более 12 тысяч жителей Псковской области остаются без света из-за непогоды

Более 12 тысяч жителей Псковской области остаются без света из-за непогоды по состоянию на 22:00 31 июля. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

На фотографиях – Стругокрасненский район. Фото здесь и далее из Telegram-канала Михаила Ведерникова

«По Псковской области прошли сильные ливни, грозы с градом и шквалистым ветром. Как следствие – массовое отключение электроснабжения», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Он отметил, что Псковский филиал «Россети Северо-Запад» переведён на особый режим работы. Электроснабжение восстанавливают 68 бригад в составе 208 человек.

«Сегодня ночью и завтра днём по области вновь ожидаются грозы, ливни и шквалистый ветер с порывами до 20 метров в секунду. Все службы работают в режиме повышенной готовности», – заключил губернатор.

Напомним, 31 июля последствия непогоды были зафиксированы в Пушкиногорском округе. Кроме того, вчера несколько территорий Себежского района и другие муниципалитеты оказались во власти неблагоприятной погоды.

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