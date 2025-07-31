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Общество

Поваленные деревья и сломанные ЛЭП: в Псковской области продолжается шторм

Поваленные деревья и сломанные опоры линии электропередачи – в Псковской и Новгородской областях шторм и грозы, сообщает филиал «Россети Северо-Запад» в Псковской области.

Филиалы сетевой компании в регионах работают в особом режиме. В смене 73 аварийные бригады и 73 единицы техники. Работы идут в круглосуточном режиме.

Чтобы добраться до мест повреждений, энергетики расчищают от поваленных деревьев дороги и трассы ЛЭП. Специалисты будут работать до полной ликвидации последствий стихии.

В сетевой компании обратили внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе чем на восемь метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону «Россетей» 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов – 220).

Ранее сообщалось, что стихия бушует в ряде муниципалитетов Псковской области.

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