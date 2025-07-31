Сильный ветер и град: публикуем последствия непогоды в Пушкиногорском округе

17:01, 31 июля 2025, ПАИ

Крупный град выпал в Пушкиногорском округе сегодня, 31 июля. Сильные порывы ветра повалили деревья, зафиксированы первые разрушения. Фотографиями последствий непогоды делятся читатели ПАИ.



Фото: предоставили читатели ПАИ



Фото: предоставили читатели ПАИ



Фото: предоставили читатели ПАИ



Фото: предоставили читатели ПАИ



Фото: предоставили читатели ПАИ



Фото: предоставили читатели ПАИ



Фото: предоставили читатели ПАИ



Фото: предоставили читатели ПАИ



Фото: предоставили читатели ПАИ



Фото: предоставили читатели ПАИ



















Ранее читатели ПАИ прислали фотографии последствий непогоды в Псковском округе. А в начале июля град размером с перепелиное яйцо выпал в Себежском и Великолукском районах.

Напомним, что прогноз на август дали в Псковском гидрометцентре. Помимо этого, синоптики назвали причины резкого перепада температуры воздуха в Пскове, а также рассказали о том, что регион оказался в размытом барическом поле, которое несёт грозы, дожди и град.