По колено в воде: в Псковской области энергетики ликвидируют последствия шторма

12:59, 01 августа 2025, ПАИ

Последствия шторма в Псковской области и ход работ по их ликвидации показали энергетики «Россети Северо-Запад». Видеозаписи опубликованы в Telegram-канале организации.

Сотрудники обходят ЛЭП, убирают деревья и восстанавливают сети. Работы после шторма идут круглосуточно не только в Псковской области, но и Новгородской. «Дороги и просеки затопило. Пробираемся к ЛЭП по колено в воде», – рассказали энергетики.

Ранее сообщалось, что в Пушкиногорском округе сильный ветер повалил деревья, были зафиксированы разрушения. Кроме того, стихия бушевала ещё в ряде муниципалитетов Псковской области.