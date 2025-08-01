Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

По колено в воде: в Псковской области энергетики ликвидируют последствия шторма

Последствия шторма в Псковской области и ход работ по их ликвидации показали энергетики «Россети Северо-Запад». Видеозаписи опубликованы в Telegram-канале организации.

Сотрудники обходят ЛЭП, убирают деревья и восстанавливают сети. Работы после шторма идут круглосуточно не только в Псковской области, но и Новгородской. «Дороги и просеки затопило. Пробираемся к ЛЭП по колено в воде», – рассказали энергетики.

Ранее сообщалось, что в Пушкиногорском округе сильный ветер повалил деревья, были зафиксированы разрушения. Кроме того, стихия бушевала ещё в ряде муниципалитетов Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












01 августа 2025

В России открыт предзаказ на смартфоны серии Huawei Pura 80
01 августа 2025

Капремонт моста через реку Пенную завершают в Островском районе
01 августа 2025

Празднование Дня посёлка отменили в Стругах Красных из-за урагана
01 августа 2025

Недетские расходы: в какую сумму обойдутся VIP-роды и беби-шопинг
01 августа 2025

Глава Себежского района – о последствиях урагана: Идрице нанесён большой урон
01 августа 2025

Новые антимошеннические меры начали действовать в России
01 августа 2025

По колено в воде: в Псковской области энергетики ликвидируют последствия шторма
01 августа 2025

О благоустройстве Мирожского монастыря поговорили на «Серебряном дожде». Главное

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...