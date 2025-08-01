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Общество

Празднование Дня посёлка отменили в Стругах Красных из-за урагана

Празднование Дня посёлка отменили в Стругах Красных из-за прошедшей непогоды. Об этом сообщил глава округа Александр Волков.

Фото: Telegram-канал Александра Волкова

«Я, как глава округа, принял решение об отмене празднования Дня поселка. В связи с прошедшим ураганом все силы и средства сосредоточены на уборке упавших деревьев и восстановлении электроснабжения в посёлке. Благодарю за ваше понимание и поддержку. Надеюсь на ваше терпение в этот сложный период», – написал он в своём Telegram-канале.

Напомним, 31 июля Струги Красные и другие муниципалитеты оказались во власти неблагоприятной погоды. Сегодня в посёлке устраняют последствия непогоды.

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