Празднование Дня посёлка отменили в Стругах Красных из-за урагана

13:54, 01 августа 2025, ПАИ

Празднование Дня посёлка отменили в Стругах Красных из-за прошедшей непогоды. Об этом сообщил глава округа Александр Волков.

«Я, как глава округа, принял решение об отмене празднования Дня поселка. В связи с прошедшим ураганом все силы и средства сосредоточены на уборке упавших деревьев и восстановлении электроснабжения в посёлке. Благодарю за ваше понимание и поддержку. Надеюсь на ваше терпение в этот сложный период», – написал он в своём Telegram-канале.

Напомним, 31 июля Струги Красные и другие муниципалитеты оказались во власти неблагоприятной погоды. Сегодня в посёлке устраняют последствия непогоды.