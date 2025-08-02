Энергетики остаются в особом режиме работы в Псковской области

13:08, 02 августа 2025, ПАИ

Энергетики остаются в особом режиме работы в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании «Россети Северо-Запад».

«Россети Северо-Запад» восстановили 1 980 километров ЛЭП в Новгородской и Псковской областях после шторма. Специалистам удалось включить 99 линий электропередачи и 1579 трансформаторных подстанций.

При этом в филиале сохраняется особый режим, работы идут круглосуточно и продолжатся до полной ликвидации последствий непогоды. Сообщить о нарушениях электроснабжения можно по круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов — 220).

Ранее сообщалось, что в Пушкиногорском округе сильный ветер повалил деревья, были зафиксированы разрушения. Кроме того, стихия бушевала ещё в ряде муниципалитетов Псковской области.