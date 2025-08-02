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Общество

На сегодняшний день без электричества остаются чуть более трёх тысяч жителей Псковской области

На сегодняшний день без электричества остаются чуть более трёх тысяч жителей Псковской области. Бригады «Россетей» продолжают работу по восстановлению электроснабжения, сообщил глава региона Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

Последствия непогоды. Фото из телеграм-канала Михаила Ведерникова

«Отключённых объектов ЖКХ и соцсферы нет. Работы по восстановлению электроснабжения ведутся силами 95 бригад численностью 288 человек и 105 единиц техники. На помощь нашим специалистам едут шесть бригад из Вологды – должны прибыть уже сегодня», – отметил он.

Сообщить об отключениях электроэнергии можно по круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 и телефону 122.

Ранее сообщалось, что в Пушкиногорском округе сильный ветер повалил деревья, были зафиксированы разрушения. Кроме того, стихия бушевала ещё в ряде муниципалитетов Псковской области.

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На сегодняшний день без электричества остаются чуть более трёх тысяч жителей Псковской области

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