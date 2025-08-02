На сегодняшний день без электричества остаются чуть более трёх тысяч жителей Псковской области

15:15, 02 августа 2025, ПАИ

На сегодняшний день без электричества остаются чуть более трёх тысяч жителей Псковской области. Бригады «Россетей» продолжают работу по восстановлению электроснабжения, сообщил глава региона Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

«Отключённых объектов ЖКХ и соцсферы нет. Работы по восстановлению электроснабжения ведутся силами 95 бригад численностью 288 человек и 105 единиц техники. На помощь нашим специалистам едут шесть бригад из Вологды – должны прибыть уже сегодня», – отметил он.

Сообщить об отключениях электроэнергии можно по круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 и телефону 122.

Ранее сообщалось, что в Пушкиногорском округе сильный ветер повалил деревья, были зафиксированы разрушения. Кроме того, стихия бушевала ещё в ряде муниципалитетов Псковской области.