Концерт в честь Дня ВДВ состоялся в Великих Луках
Праздничный концерт, приуроченный к 95-летию Воздушно-десантных войск, состоялся в парке «Петровский» в Великих Луках сегодня, 2 августа. Мероприятие прошло под девизом «Никто, кроме нас!», сообщили ПАИ в администрации города.
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Фото: администрация Великих Лук
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Фото: администрация Великих Лук
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Фото: администрация Великих Лук
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Фото: администрация Великих Лук
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Фото: администрация Великих Лук
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Фото: администрация Великих Лук
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Фото: администрация Великих Лук
Программа началась с торжественной церемонии награждения ветеранов и участников боевых действий. В адрес десантников прозвучали слова благодарности за мужество, отвагу и преданность Родине. Особое внимание было уделено памяти павших героев и тем, кто сегодня несёт службу в зоне СВО.
Для гостей праздника были подготовлены концертные номера от творческих коллективов Великих Лук. На сцене выступили артисты вокальных и танцевальных студий, фольклорных ансамблей, а также воспитанники воскресной школым Великолукской епархии. Зрители услышали множество патриотических композиций, посвящённых Родине, воинскому братству и любви к России.
Финальным стало выступление рок-группы «Портал», которая исполнила авторские композиции, посвящённые военной тематике и подвигу десантников.
Ранее сообщалось, что в Великах Луках состоялось открытие бюста основателю ВДВ Василию Маргелову.
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