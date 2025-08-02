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Общество

Бюст основателю ВДВ Василию Маргелову открыли в Великих Луках

Бюст Герою Советского Союза, генералу армии Василию Маргелову открыли в Великих Луках сегодня, 2 августа. Об этом сообщает портал «Luki-News».

  • Торжественное мероприятие в Великих Луках
    Фото: портал «Luki-News»
  • Торжественное мероприятие в Великих Луках
    Фото: портал «Luki-News»
  • Торжественное мероприятие в Великих Луках
    Фото: портал «Luki-News»
  • Торжественное мероприятие в Великих Луках
    Фото: портал «Luki-News»
  • Торжественное мероприятие в Великих Луках
    Фото: портал «Luki-News»
  • Торжественное мероприятие в Великих Луках
    Фото: портал «Luki-News»

Сегодня отмечается 95-летие со дня образования воздушно-десантных войск. Традиционно, в Великих Луках прошли торжественные мероприятия на Аллее памяти десантников шестой роты.

В мероприятии приняли участие десятки десантников, представители региональной и городской власти, общественники, жители и гости города. После открытия бюста основателю Воздушно-десантных войск, все собравшиеся возложили к нему цветы в знак памяти и благодарности.

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