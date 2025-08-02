Бюст основателю ВДВ Василию Маргелову открыли в Великих Луках

15:31, 02 августа 2025, ПАИ

Бюст Герою Советского Союза, генералу армии Василию Маргелову открыли в Великих Луках сегодня, 2 августа. Об этом сообщает портал «Luki-News».



Фото: портал «Luki-News»



Фото: портал «Luki-News»



Фото: портал «Luki-News»



Фото: портал «Luki-News»



Фото: портал «Luki-News»



Фото: портал «Luki-News»











Сегодня отмечается 95-летие со дня образования воздушно-десантных войск. Традиционно, в Великих Луках прошли торжественные мероприятия на Аллее памяти десантников шестой роты.

В мероприятии приняли участие десятки десантников, представители региональной и городской власти, общественники, жители и гости города. После открытия бюста основателю Воздушно-десантных войск, все собравшиеся возложили к нему цветы в знак памяти и благодарности.