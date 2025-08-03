Вылет самолёта Москва – Псков перенесли на 10:00

09:07, 03 августа 2025, ПАИ

На 10:00 перенесли вылет самолёта Москва – Псков сегодня, 3 августа, следует из данных онлайн-табло аэропорта Внуково.

Самолёт должен был вылететь из Москвы в 08:00.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что над регионом, преимущественно над центральными и северными районами и Псковом, шло отражение атаки БПЛА. В частности, БПЛА сбили в Псковском районе над Неёлово.

Напомним, если вы стали свидетелем полёта БПЛА, необходимо оперативно звонить по телефону 112 или оперативному дежурному УФСБ России по Псковской области (8 8112) 72-52-00.