Беспилотник сбит над Неёлово: что известно об атаке БПЛА
Что на данный момент известно об атаке вражеских беспилотников: Псковское агентство информации собрало доступные данные.
Об атаке вражеских беспилотников жителей проинформировал губернатор Михаил Ведерников в 07:02 мск в своём Telegram-канале.
Отражение атаки вражеских БПЛА шло над центральными, северными районами Псковской области и Псковом. Один из БПЛА сбит над Неёлово (Псковский район): это фактически пригород Пскова.
Возможны перебои со связью, уже традиционно ограничен мобильный интернет. На месте работают оперативные службы.
Неделей ранее над Псковской областью уже было уничтожено несколько БПЛА, в частности над Порховским и Невельским районами.
Если вы стали свидетелями пролёта БПЛА, его падения, увидели его обломки, немедленно звоните по телефону 112 или оперативному дежурному УФСБ России по Псковской области (8 8112) 72-52-00.
Ни в коем случае не выкладывайте в соцсети фото или видео о пролёте или атаке БПЛА.