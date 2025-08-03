В аэропорту Пскова сняли временные ограничения на полёты

09:55, 03 августа 2025, ПАИ

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Пскова, сообщили ПАИ в Росавиации.

Временные ограничения на работу аэропорта Пскова действовали с 5:00 3 августа. Данные меры принимались для обеспечения безопасности полётов.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что над регионом, преимущественно над центральными и северными районами и Псковом, шло отражение атаки БПЛА. В частности, БПЛА сбили в Псковском районе над Неёлово.

Напомним, если вы стали свидетелем полёта БПЛА, необходимо оперативно звонить по телефону 112 или оперативному дежурному УФСБ России по Псковской области (8 8112) 72-52-00.