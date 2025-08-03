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Общество

Ещё один сбитый в результате отражения террористической атаки вражеский БПЛА обнаружили в Псковском районе

Ещё один сбитый в результате отражения террористической атаки вражеский БПЛА обнаружили в 13:29 в Псковском районе, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Изображение: ПАИ

На месте работают специалисты, уточнил он.

«Будьте осторожны и бдительны, берегите себя!» – обратился глава региона к псковичам.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что над регионом, преимущественно над центральными и северными районами и Псковом, шло отражение атаки БПЛА. В частности, БПЛА сбили в Псковском районе над Неёлово.

Напомним, если вы стали свидетелем полёта БПЛА, необходимо оперативно звонить по телефону 112 или оперативному дежурному УФСБ России по Псковской области (8 8112) 72-52-00.

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Ещё один сбитый в результате отражения террористической атаки вражеский БПЛА обнаружили в Псковском районе

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