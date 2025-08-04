Как открыть социальный счёт на особых условиях, рассказал эксперт Банка России

13:27, 04 августа 2025, ПАИ

Получатели государственных дотаций смогут открыть в банке социальный вклад с максимальной ставкой и социальный счёт на особых условиях. Такой закон вступил в силу 1 июля 2025 года, рассказал эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в программе «Копилка» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Социальный вклад разрешается открыть на сумму до 50 000 рублей. Проценты будут начисляться по самой высокой ставке из тех, которые банк предлагает по депозитам от месяца до года. В течение срока вклада ставка может меняться, но всегда будет максимальной в выбранном банке», – отметил Александр Иванов.

Он уточнил, что срок вклада – один год с возможностью продления. Но договор можно расторгнуть в любое время. Проценты начисляются каждый месяц. Поэтому если человек решил закрыть вклад, то лучше дождаться очередного начисления дохода за текущий месяц и после этого подавать заявку на расторжение договора без потери начисленных процентов.

«При необходимости со вклада можно снимать деньги или пополнять до 50 000 рублей. Банк не станет брать за это комиссии или снижать ставку», – заметил гость студии.

Он уточнил, что размер социального счёта не ограничен, но проценты по нему будут зависеть от суммы накоплений. Если положить на счёт до 50 000 рублей, ставка будет не меньше половины ключевой Банка России. Для сумм сверх 50 000 рублей банк может использовать другую ставку – она прописывается в договоре. Проценты на такой счёт начисляются на ежедневный остаток и выплачиваются ежемесячно.

«Банк не будет брать никаких комиссий за переводы и платежи с социального счёта в пределах 20 000 рублей в месяц. Если отправленные суммы превысят этот лимит, применяются обычные тарифы банка. К счёту можно выпустить карту «Мир» с бесплатным обслуживанием. Ещё одно важное дополнение: по закону каждый получатель пособий будет вправе открыть один социальный вклад и один социальный счёт. Перечень банков, с которыми можно заключить договор на социальный вклад или счёт, можно посмотреть на портале «Госуcлуги», – заключил эксперт.