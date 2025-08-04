Ливень с грозой накроет Псковскую область сегодня вечером

12:38, 04 августа 2025, ПАИ

Грозы и ливни накроют Псковскую область сегодня, 4 августа, предупредили жителей региона в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Синоптики прогнозируют с периода 18:00–20:00 по региону, начиная с юго-западных районов, грозы, местами ливни, а также усиление ветра до 15–20 метров в секунду.

Напомним, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефонам 112 или 101.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода на этой рабочей неделе в регионах Северо-Запада. Также опубликован прогноз погоды в Псковской области на завтра.