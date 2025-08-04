Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Ливень с грозой накроет Псковскую область сегодня вечером

Грозы и ливни накроют Псковскую область сегодня, 4 августа, предупредили жителей региона в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Фото: ПАИ

Синоптики прогнозируют с периода 18:00–20:00 по региону, начиная с юго-западных районов, грозы, местами ливни, а также усиление ветра до 15–20 метров в секунду.

Напомним, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефонам 112 или 101.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода на этой рабочей неделе в регионах Северо-Запада. Также опубликован прогноз погоды в Псковской области на завтра.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












04 августа 2025

Популярность музыкального лото в Пскове объяснил ведущий и автор идеи
04 августа 2025

Основатель музея «Вперёд в СССР»: Экскурсии строятся вокруг историй вещей
04 августа 2025

T2 предлагает идеи для путешествий по Северо-Западу и не только
04 августа 2025

Псковская область станет частью нового туристического маршрута
04 августа 2025

Правительство Псковской области наградило лучших работников физкультуры и спорта
04 августа 2025

Памятник патриарху Московскому и всея Руси Тихону установили в Пскове
04 августа 2025

Российские школьники стали определяться с будущей профессией к 11-му классу
04 августа 2025

Какие экспонаты можно найти в музее «Вперёд в СССР», рассказал его основатель

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...