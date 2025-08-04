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Какой будет погода на Северо-Западе на этой неделе, рассказали синоптики

Какой будет погода на этой неделе на Северо-Западе России, рассказали в метеорологическом центре «Фобос».

Фото: ПАИ

Первые дни рабочей недели обещают быть аномально тёплыми. В полуденные часы температура составит от +24 до +29 градусов. После над регионом станет больше облаков и придут грозы с дождями.

К концу рабочей недели дневная температура понизится до значений от +19 до +24 градусов.

Ранее сообщалось, что сегодня, 4 августа, в Псковской области прогнозируют жару до +30 градусов. Узнать о погоде на август можно по ссылке.

Напомним, что ранее в регионе бушевала непогода. В Себежском районе сильный ветер повалил деревья, были зафиксированы разрушения, а на кладбище в Идрице последствия шторма устраняли несколько дней. Кроме того, стихия бушевала ещё в ряде муниципалитетов Псковской области.

В субботу, 2 августа, энергетикам удалось восстановить основную линию электроснабжения в Псковской области.

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Какой будет погода на Северо-Западе на этой неделе, рассказали синоптики

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