Дожди, грозы и порывистый ветер обрушатся на Псковскую область 5 августа

11:15, 04 августа 2025, ПАИ

Переменную облачность прогнозируют в Псковской области 5 августа, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Ночью местами, днём в большинстве районов будут идти кратковременные дожди, днём местами грозы.

Будет дуть южный ветер со скоростью от пяти до десяти метров в секунду, при грозе местами порывистый. Температура воздуха по области ночью составит от +12 до +17 градусов, днём – от +23 до +28. Атмосферное давление будет низким.