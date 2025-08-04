Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Дожди, грозы и порывистый ветер обрушатся на Псковскую область 5 августа

Переменную облачность прогнозируют в Псковской области 5 августа, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Фото: ПАИ

Ночью местами, днём в большинстве районов будут идти кратковременные дожди, днём местами грозы.

Будет дуть южный ветер со скоростью от пяти до десяти метров в секунду, при грозе местами порывистый. Температура воздуха по области ночью составит от +12 до +17 градусов, днём – от +23 до +28. Атмосферное давление будет низким.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












04 августа 2025

Опасный пастернак: покос участка закончился для псковича ожогами
04 августа 2025

Соцфонд увеличил страховые пенсии псковичей
04 августа 2025

Основатель арт-пространства «Вперёд в СССР» станет гостем программы «Бизнес-ланч»
04 августа 2025

Дожди, грозы и порывистый ветер обрушатся на Псковскую область 5 августа
04 августа 2025

Чемпионат по спорту сверхлёгкой авиации стартует под Псковом сегодня
04 августа 2025

Псковичи рассказали, что им мешает быть здоровыми
04 августа 2025

Несколько объектов Псковского музея-заповедника сегодня закрыты
04 августа 2025

Какой будет погода на Северо-Западе на этой неделе, рассказали синоптики

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...