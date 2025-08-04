Газопровод построили для догазификации великолукской деревни Рыжаково

14:20, 04 августа 2025, ПАИ

Строительство внутрипоселковой распределительной сети для догазификации деревни Рыжаково завершили в Великолукском районе. Объект протяженностью 1,6 километра создал возможность подключения 60 домовладений, сообщили ПАИ в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».

«После оформления разрешительной документации газопровод будет введён в эксплуатацию, и мы сразу приступим к подключению домовладений. Участники президентской программы догазификации могут заключить с нами комплексные договоры, в рамках которых мы также строим сети в границах земельных участков. Льготные категории граждан могут воспользоваться региональными мерами социальной поддержки», – отметил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.

Всего в рамках догазификации Рыжаково построили 3,4 километра сетей для 70 домовладений. От собственников уже приняли 33 заявки на подключение к новым газопроводам, по 31 заявке заключили договоры, подключили пять домовладений.

Ранее сообщалось, что внутрипоселковый газопровод ввели в эксплуатацию в деревне Мазилино Псковского района, а распределительный газопровод протяженностью десять километров – в деревне Северик Псковского района.