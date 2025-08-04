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Публикуем видеозаписи полётов пилотов сверхлёгкой авиации под Псковом

Публикуем видеозаписи полётов с чемпионата по спорту сверхлёгкой авиации на территории авиацентра «Серёдка» сегодня, 4 августа.

В соревнованиях принимают участие 20 пилотов из разных регионов России. После окончания чемпионата, 10 августа, начнётся борьба за Кубок России.

Участники соревнуются в различных дисциплинах – автожир, дельталёт, микросамолёт. Во время каждой из них спортсменам предстоит показать мастерство пилотирования воздушных судов, умение ориентироваться на местности и способность владеть собой в тяжёлых условиях полёта.

Соревнования продлятся до 14 августа. У зрителей есть возможность пообщаться с пилотами, понаблюдать за подготовкой техники к очередному заданию, узнать об особенностях того или иного воздушного судна и даже посидеть в кабине пилота.

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