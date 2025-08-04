Новую канализационную насосную станцию построят в Пушкинских Горах

20:58, 04 августа 2025, ПАИ

В Пушкиногорском районе объявлены два аукциона для строительства сетей водоотведения в посёлке Пушкинские Горы на сумму более 178 миллионов рублей и для строительства канализационной насосной станции на сумму более 27 миллионов рублей, сообщила глава муниципалитета Оксана Филиппова.

Общая стоимость проекта составила более 205 миллионов рублей. Средства полностью федеральные, без регионального и муниципального софинансирования. Срок исполнения проекта – с 2025 по 2027 год.

Это стало возможным благодаря включению в этом году Пушкиногорского района, Пскова и Великих Лук в федеральную программу «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры». Ранее в Пушкиногорье была подготовлена необходимая проектно-сметная документация, прошедшая государственную экспертизу.

В старой части Пушкинских Гор предусматривается строительство канализационных очистных сооружений подземного типа с самотечными сетями водоотведения в районе дома № 15 на улице Первомайской для очистки сточных вод, поступающих из детсада «Теремок», школы искусств имени С. С. Гейченко, культурно-досугового центра, центра занятости, вневедомственной охраны, из многоквартирных домов на улице Ермолаева, 2, Пушкинской, 10а и 12, Молодых Патриотов, 1, Советской, 2 и от других потребителей.

Также запланированы строительство подземной канализационной станции в районе автостанции с надземным павильоном и наружными сетями водоотведения для перекачивания сточных вод из частного сектора, застраивающего бывший аэродром, и строительство канализационной станции и сетей на улице Лермонтова для обслуживания потребителей микрорайона.

«Реализация масштабного по мероприятиям и финансовым вложениям проекта позволит не только построить в Пушкинских Горах новые сети водоотведения и канализационную насосную станцию, но и качественно улучшить жизнь жителей посёлка и обеспечить экологическое благополучие наших территорий. Благодарю нашего губернатора Михаила Юрьевича Ведерникова за поддержку нашей заявки на участие в федеральном проекте!» – добавила Оксана Филиппова.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что при поддержке Минстроя регион получил на трёхлетний период почти 900 млн рублей на реконструкцию двух водоводов в Великих Луках, на реконструкцию и капремонт двух коллекторов в Пскове, на строительство КНС и сетей водоотведения в Пушкинских Горах. Позже стало известно, что в Великих Луках начался отбор проектной организации для реконструкции водовода протяжённостью 1,6 км, в Пушкинский Горах идёт подготовка к строительству новых сетей водоотведения, а в Пскове уже ведётся ремонт канализационного коллектора.