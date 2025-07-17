Минстрой одобрил несколько заявок Псковской области на реконструкцию коммунальной инфраструктуры

16:57, 17 июля 2025, ПАИ

Вместе с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассмотрел ключевые вопросы развития объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территорий в регионе. Об этом Михаил Ведерников сообщил в своём телеграм-канале.

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» продолжается реконструкция котельной № 9 в Пскове. Сейчас ведутся работы по замене одного из трёх водогрейных котлов.

При поддержке Минстроя регион получил на трёхлетний период почти 900 млн рублей на реконструкцию двух водоводов в Великих Луках, реконструкцию и капремонт двух коллекторов в Пскове, строительство КНС и сетей водоотведения в Пушкинских Горах.

Одобрена заявка региона на модернизацию ещё трёх объектов коммунальной инфраструктуры в Дедовичском, Печорском и Псковском округах общей стоимостью порядка 140 млн рублей.

«Рассказал о реализации программы «Формирование комфортной городской среды». В этом году планируем благоустроить 35 общественных территорий, – уточнил губернатор. – Псковская область ежегодно направляет заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов ФКГС. 8 таких проектов уже реализованы, в этом году поданы ещё 8. Заявки предусматривают благоустройство в исторических поселениях – в Невеле, Опочке, Порхове, Усвятах, Пскове, Печорах, а также в малых городах – в Новосокольниках и Пыталово».

Михаил Ведерников поблагодарил команду Минстроя и лично Ирека Файзуллина за поддержку значимых проектов, реализуемых в Псковской области.