Минстрой одобрил несколько заявок Псковской области на реконструкцию коммунальной инфраструктуры
Вместе с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассмотрел ключевые вопросы развития объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территорий в регионе. Об этом Михаил Ведерников сообщил в своём телеграм-канале.
В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» продолжается реконструкция котельной № 9 в Пскове. Сейчас ведутся работы по замене одного из трёх водогрейных котлов.
При поддержке Минстроя регион получил на трёхлетний период почти 900 млн рублей на реконструкцию двух водоводов в Великих Луках, реконструкцию и капремонт двух коллекторов в Пскове, строительство КНС и сетей водоотведения в Пушкинских Горах.
Одобрена заявка региона на модернизацию ещё трёх объектов коммунальной инфраструктуры в Дедовичском, Печорском и Псковском округах общей стоимостью порядка 140 млн рублей.
«Рассказал о реализации программы «Формирование комфортной городской среды». В этом году планируем благоустроить 35 общественных территорий, – уточнил губернатор. – Псковская область ежегодно направляет заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов ФКГС. 8 таких проектов уже реализованы, в этом году поданы ещё 8. Заявки предусматривают благоустройство в исторических поселениях – в Невеле, Опочке, Порхове, Усвятах, Пскове, Печорах, а также в малых городах – в Новосокольниках и Пыталово».
Михаил Ведерников поблагодарил команду Минстроя и лично Ирека Файзуллина за поддержку значимых проектов, реализуемых в Псковской области.
Минстрой одобрил несколько заявок Псковской области на реконструкцию коммунальной инфраструктуры
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