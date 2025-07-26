Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Почти миллиард рублей направят на капремонт многоквартирных домов в Псковской области

Почти один миллиард рублей будет направлен в этом году на капремонт многоквартирных домов региона, разработку проектно-сметной документации и стройконтроль, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Михаила Ведерникова

Данный вопрос Михаил Ведерников обсудил на рабочей встрече с профильным вице-губернатором Игорем Шатурным.

«На сегодняшний день в 67 многоквартирных домах уже выполнено около 120 видов работ. Плановый ремонт жилого фонда продолжается. Ещё 261 млн – средства нацпроекта «Инфраструктура для жизни» – направили на модернизацию объектов ЖКХ», – отметил Михаил Ведерников.

Глава региона уточнил, что в Пскове уже ведётся ремонт канализационного коллектора. В Великих Луках начаты процедуры по отбору проектной организации для реконструкции водовода протяжённостью 1,6 км, а в Пушкинский Горах – идёт подготовка к строительству новых сетей водоотведения.

«Работы по благоустройству завершены на 15 общественных пространствах (в планах этого года их 35) и на трёх дворовых территориях (всего 5). В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» на эти цели выделено около 166 млн рублей», – заметил губернатор.

Год назад сами жители выбрали эти объекты с помощью голосования, напомнил Михаил Ведерников.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












26 июля 2025

IV международный турнир по мини-футболу проходит в Пыталово
26 июля 2025

Гастрономический фестиваль «Ах, окрошка!» прошёл в Острове
26 июля 2025

Борис Елкин присоединился к киберспортсменам на «Кубке освобождения»
26 июля 2025

Псковичам напомнили, чем грозит купание в нетрезвом виде
26 июля 2025

Благоустройство парка «Заречный» продолжается в Новосокольническом округе
26 июля 2025

Две популярные фолк-группы выступят на фестивале «Железный град» в Изборске
26 июля 2025

День города в Пскове
26 июля 2025

Как избежать перегрева и солнечного удара, рассказали псковичам

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...