Почти миллиард рублей направят на капремонт многоквартирных домов в Псковской области

12:18, 26 июля 2025, ПАИ

Почти один миллиард рублей будет направлен в этом году на капремонт многоквартирных домов региона, разработку проектно-сметной документации и стройконтроль, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Данный вопрос Михаил Ведерников обсудил на рабочей встрече с профильным вице-губернатором Игорем Шатурным.

«На сегодняшний день в 67 многоквартирных домах уже выполнено около 120 видов работ. Плановый ремонт жилого фонда продолжается. Ещё 261 млн – средства нацпроекта «Инфраструктура для жизни» – направили на модернизацию объектов ЖКХ», – отметил Михаил Ведерников.

Глава региона уточнил, что в Пскове уже ведётся ремонт канализационного коллектора. В Великих Луках начаты процедуры по отбору проектной организации для реконструкции водовода протяжённостью 1,6 км, а в Пушкинский Горах – идёт подготовка к строительству новых сетей водоотведения.

«Работы по благоустройству завершены на 15 общественных пространствах (в планах этого года их 35) и на трёх дворовых территориях (всего 5). В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» на эти цели выделено около 166 млн рублей», – заметил губернатор.

Год назад сами жители выбрали эти объекты с помощью голосования, напомнил Михаил Ведерников.