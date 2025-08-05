Большинство псковских студентов уверены в необходимости совмещать учёбу с работой – опрос

10:58, 05 августа 2025, ПАИ

82 % студентов дневных отделений вузов в Пскове уверены, что должны совмещать учёбу с работой. Результаты опроса ПАИ предоставила пресс-служба сервиса SuperJob.

При этом 42 % из них считают, что могут работать в любой сфере, тогда как 40 % подчеркивают важность совмещения учёбы с работой в своей профессиональной области.

Среди родителей студентов и абитуриентов 2025 года больше тех, кто считает, что работать следует по специальности: 33 % поддерживают эту точку зрения, в то время как 25 % уверены, что студент может работать в любой сфере. Среди горожан, окончивших дневные отделения вузов, мнения разделяются почти поровну: 27 % считают, что работа должна быть связана со специальностью, а 26 % – что можно работать где угодно.

32 % выпускников дневных отделений, 26 % родителей студентов и абитуриентов 2025 года, а также только 8 % самих студентов считают, что работа не должна отвлекать от учёбы и все усилия должны быть сосредоточены на обучении.

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Также сообщалось, что 52 % сотрудников в Пскове, работающих на полную ставку, вынуждены трудиться сверхурочно. В среднем переработки увеличивают их рабочее время на четверть от нормы.