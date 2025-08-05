Сергей Степашин – на открытии памятника Тихону в Пскове: Мы непобедимы, пока помним историю

11:15, 05 августа 2025, ПАИ

Председатель благотворительного фонда «Христианское милосердие» Сергей Степашин посетил официальное открытие памятника патриарху Московскому и всея Руси Тихону (Беллавину) в Пскове сегодня, 5 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

«Я искренне признателен за возможность быть здесь. Русская земля вспоминает своих героев, патриарх Тихон принял это звание в самое тяжёлое для страны время. Он взял на себя ответственность говорить правду. Он не призывал к свержению власти, а пытался найти диалог. И когда патриарх был изолирован, десятки тысяч людей приходили к нему. Русская православная церковь – это и есть наша история, наша традиция. Пока мы помним историю, мы непобедимы», – подчеркнул Сергей Степашин.

Напомним, что памятник святителю Тихону установили на улице Советской, 21 в Пскове вчера, 4 августа. Он расположен рядом с Псковской духовной семинарией, так как духовный путь патриарха начался на Псковской земле. Здесь он родился, учился, а затем и сам преподавал в семинарии.

22 августа 2023 года памятник патриарху Тихону был открыт в посёлке Кунья Псковской области.

Кроме того, с 13 по 14 августа ковчег с частицей мощей святителя Тихона посетит Псковскую епархию. Мощи доставят в Псков по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.