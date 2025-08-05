Более четырёх миллионов рублей лишились жители Пскова и Великих Лук из-за мошенников

11:37, 05 августа 2025, ПАИ

Более четырёх миллионов рублей лишились жители Пскова и Великих Лук из-за мошенников, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Согласно версии следствия, звонящие выдавали себя за работников банков и мобильных операторов. Под предлогом перевода средств на «безопасные счета» и продления договоров на обслуживание сим-карт они обманом завладели сбережениями людей.

Кроме того, мошенники предлагали доверчивым гражданам возможность дополнительного заработка на интернет-платформах.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбудили уголовные дела, уточнили в пресс-службе.