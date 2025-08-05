Вышку связи планируют установить в Черняковицах-2

13:33, 05 августа 2025, ПАИ

Базовую станцию планируют установить в СНТ «Черняковицы-2» Псковского района за счёт средств инвестиционного налогового вычета. Об этом сообщил начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Вопрос будет проработан совместно с ПАО «МТС». В прошлом году ко мне обратилось региональное отделение Союза садоводов России в Псковской области. В садоводческом некоммерческом товариществе насчитывается 654 участка, более 90 % садоводов пользуются своими участками на постоянной основе. Проблема качества мобильной связи и интернета здесь существует с 2020 года», – подчеркнул Виталий Рахманов.

Он заметил, что благодаря действующей с 2023 года в Псковской области региональной мере поддержки операторов связи продолжается развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.

Виталий Рахманов напомнил, что ранее в рамках инвестиционного налогового вычета была установлена базовая станция в деревне Адворицы Псковского района. Обращение о развитии связи в этом населённом пункте поступило в декабре 2024 года во время прямой линии губернатора Псковской области. В сотрудничестве с ПАО «МТС» вышку удалось ввести в строй раньше установленного срока.

«Теперь устойчивая мобильная связь доступна не только жителям деревни Адворицы, но и ближайшим деревням в радиусе двух километров», – заметил начальник управления цифрового развития и связи.

Кроме того, по аналогичному механизму была установлена базовая станция в деревне Бродовичи Порховского района. Жители более 15 деревень получили качественную и стабильную связь, уточнил он.