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Общество

Суд на два месяца продлил содержание под стражей экс-ректора ПсковГУ

Псковский городской суд на два месяца (по 7 октября) продлил содержание под стражей экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Фото: объединённая пресс-служба судов Псковской области

«При решении вопроса о продлении меры пресечения суд принял во внимание фактические обстоятельства, характер и тяжесть предъявленного обвинения, данные о личности обвиняемой. В удовлетворении ходатайства стороны защиты об изменении меры пресечения на домашний арест судом отказано», – отметили в пресс-службе.

Ранее Наталье Ильиной было предъявлено обвинение по факту хищения денежных средств, принадлежащих ПсковГУ.

По мнению следствия, обстоятельства, послужившие основанием для заключения Натальи Ильиной под стражу, не исчезли и не изменились. Кроме того, во время расследования уголовного дела ей предъявлено обвинение в совершении ещё одного тяжкого преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного управления по пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ.

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