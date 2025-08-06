Стали известны подробности смертельного ДТП с автобусом в Островском районе

10:59, 06 августа 2025, ПАИ

Подробности ДТП с автобусом в Островском районе, где погибли три человека, опубликовала пресс-служба УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, сегодня, 6 августа, около 1:10 на 336-м километре дороги Санкт-Петербург – Невель 47-летний водитель автомобиля «Хендай» выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с движущимся во встречном направлении автобусом.

В результате ДТП водитель автомобиля, а также пассажиры – 35-летний мужчина и 39-летняя женщина – скончались на месте ДТП.

В автобусе никто не пострадал. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции.