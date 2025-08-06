Ненадлежащее исполнение контракта: Арбитражный суд Псковской области рассматривает дело о дорожном ремонте

18:10, 06 августа 2025, ПАИ

Арбитражный суд Псковской области рассматривает дела, связанные с ненадлежащим исполнением обязательств ООО «Дорсервис» по контракту на ремонт автомобильной дороги в Псковском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе суда.

Управление автомобильных дорог Псковской области подало в суд на подрядчика ООО «Дорсервис», требуя взыскать более восьми миллионов рублей штрафных санкций за нарушение условий контракта на капитальный ремонт дороги Псков – Писковичи – Муровицы. Согласно договору, компания должна была до 30 августа 2024 года выполнить работы по обустройству тротуаров и наружного освещения в деревнях Загорицы, Писковичи и Хотицы Псковского района. Общая стоимость контракта превышала 93,9 миллиона рублей.

Однако из-за просрочки выполнения работ заказчик был вынужден в одностороннем порядке расторгнуть договор. На момент его прекращения сумма составила 7 157 381 рубль 43 копейки неустойки и 959 660 рублей 65 копеек штрафа. Рассмотрение дела (№А52-3717/2025) назначили на 14 августа.

Параллельно Управление автомобильных дорог Псковской области оспаривает в суде решение УФАС России по Псковской области, отказавшего включить «Дорсервис» в реестр недобросовестных поставщиков. Антимонопольная служба не усмотрела умышленного уклонения подрядчика от исполнения обязательств, однако заказчик с этим не согласен. Предварительные и судебные заседания по этому иску (№А52-3221/2025) назначили на 21 августа.