Факторы роста экономики назвал вице-премьер Новак

10:54, 05 июня 2026, ПАИ

Улучшение делового климата, перенастройка экспортно-импортных потоков, технологическая модернизация и повышение эффективности труда способны ускорить развитие российской экономики. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на деловом завтраке Сбербанка в рамках Петербургского международного экономического форума, пишет РИА Новости.

По словам Александра Новака, именно производительность труда должна стать главным общенациональным двигателем роста. «Все предприятия: от крупного бизнеса до малого, социальная сфера нуждаются в эффективности», – подчеркнул он.

В Минпромторге отмечают позитивную динамику: в последние годы выработка в гражданских секторах промышленности увеличивается примерно на 4 % ежегодно. К 2030 году стоит задача нарастить этот показатель на четверть.

Ещё одним ключевым фактором вице-премьер назвал технологическое развитие. Формирование производственных цепочек с высокой добавленной стоимостью, по его мнению, должно трансформировать экономику. В первую очередь это относится к судостроению, станкостроению, фармацевтике и смежным отраслям.

Среди других драйверов роста – переориентация внешнеторговых потоков и создание комфортных условий для предпринимателей. Новак обратил внимание на прогресс в сфере регистрации компаний, защиты прав собственности и упрощения процедур банкротства.

Напомним, что Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – уникальное событие в мире экономики и бизнеса. ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента России. За прошедшие годы форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. XXIX Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня 2026 года.