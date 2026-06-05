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Экономика

Псковские промышленники могут принять участие в выездной стажировке Минпромторга

Промышленники Псковской области могут принять участие в выездной стажировке «Федеральная практика» в СЗФО. Минпромторг России проводит её с 23 по 25 июня в Ленинградской области, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере МАХ.

Фото здесь и далее: канал Михаила Ведерникова в мессенджере МАХ

Мероприятие познакомит с актуальными мерами господдержки, в том числе предусмотренными президентскими нацпроектами технологического лидерства, позволит расширить деловые контакты, обменяться региональными практиками, обсудить общие темы в профессиональном экспертном сообществе.

Глава региона напомнил, что в апреле 2025 года выездная стажировка проходила в Псковской области при участии министра промышленности и торговли Антона Алиханова.

Зарегистрироваться на стажировку можно на сайте https://forms.yandex.ru/cloud/69b2640e9029022564c2de46/.

Отметим, мероприятие пройдёт на курорте «Игора» в Ленинградской области.

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