Названы отрасли-аутсайдеры по росту зарплат в России

11:37, 08 июня 2026, ПАИ

Несколько отраслей российской экономики по итогам первого квартала 2026 года показали рост заработных плат ниже официальной инфляции (6 %) либо незначительно превысили её. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

В числе аутсайдеров оказались рыболовство, добыча угля, производство автомобилей, деревообработка и железнодорожные перевозки. В этих сферах доходы работников выросли незначительно или вовсе отстали от роста цен.

Для сравнения: средний показатель по экономике составил 15 %, достигнув 107 тысяч рублей. Абсолютным лидером стал гостинично-ресторанный бизнес, где зарплаты увеличились почти на четверть, хотя их уровень по-прежнему ниже среднего по стране – около 73 тысяч рублей.

Эксперты связывают отставание традиционных промышленных отраслей с меньшим кадровым дефицитом и отсутствием такого взрывного роста спроса, как в сфере туризма и общепита.