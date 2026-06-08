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Экономика

Названы отрасли-аутсайдеры по росту зарплат в России

Несколько отраслей российской экономики по итогам первого квартала 2026 года показали рост заработных плат ниже официальной инфляции (6 %) либо незначительно превысили её. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

Фото: ПАИ

В числе аутсайдеров оказались рыболовство, добыча угля, производство автомобилей, деревообработка и железнодорожные перевозки. В этих сферах доходы работников выросли незначительно или вовсе отстали от роста цен.

Для сравнения: средний показатель по экономике составил 15 %, достигнув 107 тысяч рублей. Абсолютным лидером стал гостинично-ресторанный бизнес, где зарплаты увеличились почти на четверть, хотя их уровень по-прежнему ниже среднего по стране – около 73 тысяч рублей.

Эксперты связывают отставание традиционных промышленных отраслей с меньшим кадровым дефицитом и отсутствием такого взрывного роста спроса, как в сфере туризма и общепита.

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