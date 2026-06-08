Поступления налогов от жителей Псковской области в консолидированный бюджет РФ выросли на 4,6 млрд рублей

16:12, 08 июня 2026, ПАИ

Положительная динамика налоговых и страховых поступлений в Псковской области за пять месяцев 2026 года не только сохранилась, но и усилилась. Об этом на заседании Общественного совета при региональном УФНС России заявила руководитель управления Анна Кутузова, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

По оперативным данным, в консолидированный бюджет РФ за январь – май поступило 25,9 млрд рублей налогов и сборов. Это на 4,6 млрд рублей больше, чем за аналогичный период 2025 года. Темп роста составил 121,8 %.

Доходы федерального бюджета выросли до 8,4 млрд рублей, что на 63 % превышает показатель прошлого года. Консолидированный бюджет Псковской области увеличился до 17,5 млрд рублей (108,6 %), из которых 14,3 млрд рублей поступило в областной бюджет, а 3,2 млрд – в местные бюджеты.

Особое внимание глава управления уделила страховым взносам в государственные внебюджетные фонды. За пять месяцев 2026 года мобилизовано 13,1 млрд рублей, что на 10,5 % (или 1,2 млрд рублей) превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

«Цифры января – мая – это не просто статистика. Это реальные деньги, которые работают на развитие школ, дорог, здравоохранения Псковщины, – заявила Анна Кутузова. – Мы уверенно проходим пик налоговой кампании, и я благодарю налогоплательщиков области за конструктивный диалог и добросовестность».

Руководитель УФНС также подтвердила, что ведомство продолжает цифровизацию сервисов и адресную работу с крупнейшими налогоплательщиками, чтобы удержать достигнутые темпы до конца года.