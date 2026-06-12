Голосование за объекты благоустройства в Псковской области завершится сегодня

13:16, 12 июня 2026, ПАИ

Всероссийское голосование за объекты благоустройства завершится сегодня, 12 июня. Об этом напомнили в пресс-службе администрации Пскова.

Голосование проходит в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«Это возможность для жителей Псковской области выбрать парки, скверы, набережные и другие территории, которые будут благоустроены в рамках федерального проекта», – отметили организаторы.

Напомним, 21 апреля глава государства Владимир Путин объявил о начале очередного сезона реализации проектов развития городской среды. Он сообщил, что в прошлом году в конкурсе приняло участие более 1,6 тысячи муниципальных образований, в онлайн-голосовании – свыше 16,5 миллиона граждан.