Жители Псковской области дали определение слову «Россия»
Съёмочная группа телеканала «Первый Псковский» задала вопрос «что для вас Россия?» жителям региона. Видео опубликовал в своём канале MAX губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Вот, какие ответы дали горожане:
- «Да для меня Россия, наверное, – это всё. Это моя семья. Это мой дом. Это берёзки, в конце концов»;
- «Гордость, сила и прежде всего забота о самых близких»;
- «Россия – это мы»;
- «Россия – это наши корни, это душа, это жизнь, без России нет будущего»;
- «Россия – это голубое мирное небо над головой. Россия – это многодетные семьи»;
- «Россия – это огромная гостеприимная семья для разных-разных народов, в которой все счастливы по-разному, но счастливы одинаково, потому что живут в этой прекрасной великой стране»;
- «Россия – это мой родной любимый город Псков. Россия начинается здесь»;
- «Россия для врача – это в первую очередь отзывчивость, это в первую очередь взаимопомощь. И я работаю в основном с маленькими пациентами, поэтому для меня это их улыбки, смех, благодарность»;
- «Россия для меня как мама. Это безусловная любовь к своей Родине, это доброта, забота, уважение, честность»;
- «Россия – это всегда победа, это всегда любовь, гордость»;
- «Россия – это сила духа. Россия – это великая страна, которую мы любим и почитаем»;
- «Для меня Россия – это бесконечный простор возможностей. И красоты»;
- «Я заплачу, это мать – Родина»;
- «Россия – это Родина, где мы родились и выросли»;
- «Россия для меня – это отвага, честь и достоинство, а в условиях моей работы это безопасность»;
- «Я благодарна Господу Богу, что мне выпало в жизни такое счастье – быть россиянкой и родиться в этой стране».
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