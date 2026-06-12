Жители Псковской области дали определение слову «Россия»

13:43, 12 июня 2026, ПАИ

Съёмочная группа телеканала «Первый Псковский» задала вопрос «что для вас Россия?» жителям региона. Видео опубликовал в своём канале MAX губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Вот, какие ответы дали горожане: