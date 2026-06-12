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Общество

Жители Псковской области дали определение слову «Россия»

Съёмочная группа телеканала «Первый Псковский» задала вопрос «что для вас Россия?» жителям региона. Видео опубликовал в своём канале MAX губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фото: ПАИ

Вот, какие ответы дали горожане:

  • «Да для меня Россия, наверное, – это всё. Это моя семья. Это мой дом. Это берёзки, в конце концов»;
  • «Гордость, сила и прежде всего забота о самых близких»;
  • «Россия – это мы»;
  • «Россия – это наши корни, это душа, это жизнь, без России нет будущего»;
  • «Россия – это голубое мирное небо над головой. Россия – это многодетные семьи»;
  • «Россия – это огромная гостеприимная семья для разных-разных народов, в которой все счастливы по-разному, но счастливы одинаково, потому что живут в этой прекрасной великой стране»;
  • «Россия – это мой родной любимый город Псков. Россия начинается здесь»;
  • «Россия для врача – это в первую очередь отзывчивость, это в первую очередь взаимопомощь. И я работаю в основном с маленькими пациентами, поэтому для меня это их улыбки, смех, благодарность»;
  • «Россия для меня как мама. Это безусловная любовь к своей Родине, это доброта, забота, уважение, честность»;
  • «Россия – это всегда победа, это всегда любовь, гордость»;
  • «Россия – это сила духа. Россия – это великая страна, которую мы любим и почитаем»;
  • «Для меня Россия – это бесконечный простор возможностей. И красоты»;
  • «Я заплачу, это мать – Родина»;
  • «Россия – это Родина, где мы родились и выросли»;
  • «Россия для меня – это отвага, честь и достоинство, а в условиях моей работы это безопасность»;
  • «Я благодарна Господу Богу, что мне выпало в жизни такое счастье – быть россиянкой и родиться в этой стране».

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