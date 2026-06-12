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Общество

Участок улицы Льва Толстого в Пскове перекроют на две недели

В Пскове с 15 по 30 июня ограничат движение на участке улицы Льва Толстого, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Фото: пресс-служба администрации Пскова

Участок протянется вдоль домов № 14 и 16 на улице Льва Толстого.

В качестве объездов доступны улица Металлистов и Плехановский посад.

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