Участок улицы Льва Толстого в Пскове перекроют на две недели
В Пскове с 15 по 30 июня ограничат движение на участке улицы Льва Толстого, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.
Участок протянется вдоль домов № 14 и 16 на улице Льва Толстого.
В качестве объездов доступны улица Металлистов и Плехановский посад.
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