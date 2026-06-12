Участок улицы Льва Толстого в Пскове перекроют на две недели

14:05, 12 июня 2026, ПАИ

В Пскове с 15 по 30 июня ограничат движение на участке улицы Льва Толстого, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Участок протянется вдоль домов № 14 и 16 на улице Льва Толстого.

В качестве объездов доступны улица Металлистов и Плехановский посад.