Приём заявок на программу «Мама-предприниматель» проходит в Пскове

12:44, 15 июня 2026, ПАИ

Программа по поддержке женского бизнеса «Мама-предприниматель» пройдёт в Пскове. Она входит в перечень инструментов федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и включает в себя два этапа: региональный и федеральный, сообщили ПАИ организаторы.

Региональный этап состоится с 29 июня по 7 июля. Приём заявок идёт на сайте мамапредприниматель.рф до 26 июня. В настоящее время от псковских участниц уже подано 15 заявок на участие в программе.

На региональном этапе участницы в очном формате проходят тренинговую программу сертифицированных тренеров центра «Мой бизнес». За несколько дней интенсивного курса мамы-предприниматели получают конкретные инструменты для ведения бизнеса, узнают, как разрабатывать бизнес-план, продвигать свой продукт, привлекать клиентов.

Они знакомятся с опытом успешных предпринимателей и получают индивидуальные консультации от экспертов. В финале региональной программы участницы презентуют свои бизнес-визитки и самый перспективный проект получит денежный приз на развитие в размере 150 тысяч рублей.

Следующий шаг – федеральный этап, который состоится в Москве. 25 лучших проектов региональных и спецэтапов отбирает экспертное жюри, куда входят представители федеральной власти, институтов развития, банков, фондов. Участницы получают возможность пройти углублённое обучение по развитию предпринимательских компетенций, а также побороться за денежные призы в размере одного миллиона, 500 тысяч и 250 тысяч рублей.

Принять участие в программе могут женщины с несовершеннолетними детьми или находящиеся в декрете. Обязательное условие – наличие бизнес-идеи или бизнес-проекта на начальной стадии развития. Программа реализуется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Оператором регионального этапа выступает псковский центр «Мой бизнес», все вопросы по участию можно задать по телефону (8 8112) 33-13-37.

Организатором выступает Минэкономразвития России, оператор – национальное агентство «Мой бизнес», стратегический партнёр – фонд «Наше будущее», партнёры – СберБизнес, АрнестЮниРусь.

Генеральными информационными партнёрами выступает 7дней.ru и журнал «Караван историй». Информационные партнёры – мойбизнес.рф, Liberty mag, журнал «Техноглянец», Детскийвопрос.рф при поддержке Союза женщин России.