Александр Волков: Уверен, что вместе мы и дальше будем делать всё возможное для развития Струг Красных

23:21, 01 августа 2026, ПАИ

Глава Стругокрасненского муниципального округа Александр Волков поздравил жителей Струг Красных с 528-летием со дня упоминания поселения в летописях. Об этом он сообщил в своём канале в MAX.



Фото: из канала главы Стругокрасненского муниципального округа Александра Волкова в MAX



Фото: из канала главы Стругокрасненского муниципального округа Александра Волкова в MAX



«Сегодня, в праздничный день, на центральной площади собрались жители Струг Красных всех поколений – и в этом особая сила и красота нашего праздника. Было особенно радостно видеть, с какой любовью и старанием готовились к торжеству: украшали сцену, организовывали выставки и торговые ряды, продумывали развлечения для детей», – отметил Александр Волков.

Он поблагодарил почётных гостей и всех жителей посёлка за совместное празднование такой важной даты и добавил: «Уверен, что вместе мы и дальше будем делать всё возможное для развития Струг Красных: бережно хранить наши традиции, поддерживать добрые начинания и создавать новые возможности для комфортной жизни в нашем родном посёлке».