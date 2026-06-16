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Общество

Школу № 18 в Пскове планируют отремонтировать в текущем году

Глава Пскова Борис Елкин посетил городскую школу № 18. В рабочем выезде также приняла участие председатель Совета руководителей муниципальных образовательных учреждений Пскова и директор школы № 29 Елена Синева. Ключевой темой обсуждения стал ремонт школы в текущем году, сообщил Борис Елкин в своём канале в мессенджере MAX.

Фото здесь и далее: из канала Бориса Елкина в MAX

«Отмечу, что мы возродили данный совет [Совета руководителей муниципальных образовательных учреждений города Пскова. – прим. ред. ПАИ , чтобы координировать деятельность образовательных учреждений по вопросам развития и повышения качества образования, а также доводить до руководства наболевшие вопросы. Главным аспектом нашего визита стало обсуждение планов по ремонту школы в текущем году, который будет проведён за счёт бюджетных средств», – сказал Борис Елкин.

В рамках этих работ в школе заменят оконные блоки, проведут капитальный ремонт лифта на кухне, установят современную систему оповещения и управления эвакуацией.

Также отремонтируют спортивную площадку. В этом году здесь появится баскетбольно-волейбольная площадка.

«Мы уверены, что проведённые работы значительно улучшат условия обучения и отдыха школьников и создадут комфортную среду для занятий спортом и внеурочной деятельности», – добавил глава Пскова.

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